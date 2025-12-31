Sami Barlas'tan 2026 Mesajı: 'Sahada Daha Güçlü Olacağız'

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, yeni yıl dolayısıyla yaptığı açıklamada, geride bırakılan yılın muhasebesini yaparken 2026’ya Silivri’ye hizmet etme sorumluluğu ve heyecanıyla girdiklerini ifade etti. Yeni yılların kendileri için yeni vaatlerden çok, daha fazla çalışmak anlamına geldiğini belirten Barlas, siyasetin merkezine yine vatandaşın beklentilerini koyacaklarını söyledi.

“Her Yeni Yıl Daha Fazla Gönle Dokunmaktır”

Barlas, “Bizim için her yeni yıl; sahayı daha güçlü kılmak, daha fazla gönle dokunmak demektir. Silivri’de ulaşmadığımız mahalle, dinlemediğimiz talep kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Silivri’nin Her Mahallesinde Olacağız

2026 yılında da teşkilat olarak sahadan kopmadan çalışacaklarını vurgulayan Barlas, vatandaşların sesini dinleyen, sorunları yerinde tespit eden ve çözüm üreten bir siyaset anlayışını daha da ileriye taşıma kararlılığında olduklarını dile getirdi.

“AK Parti Umudun ve İstikrarın Adıdır”

AK Parti’nin milletle birlikte yürüyen bir siyasi hareket olduğunu belirten Sami Barlas, hizmeti merkeze alan ve milletin beklentilerini esas alan anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Barlas, mesajının sonunda 2026 yılının Silivri’ye daha fazla hizmet, Türkiye’ye birlik ve beraberlik, millete ise sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.