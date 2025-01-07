Sami Barlas'tan kongre öncesi yoğun temaslar

Cuma akşamı AK Parti İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantının ardından Barlas, partili geçmiş dönem Silivri İlçe Başkanı, 24, 25, 26 ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkan Vekili Tülay Kaynarca, önceki dönem AK Parti Silivri Belediye Başkanı Hüseyin Turan ve önceki dönem ilçe başkanları Rıfat Kutlu, Ender Gezici ve Ekrem Pamuk'u ziyaret etti.

Yapılan ziyaretlerde ilçe kongresine yönelik istişarelerde bulunulduğu belirtilirken, Barlas'ın bu temaslarının kongre öncesinde parti içindeki birlik ve beraberliği pekiştirme amacı taşıdığı gözlemlendi.

Dikkat çeken bir diğer nokta, Barlas'ın önceki dönem ilçe başkanlarından Mutlu Bozoğlu ve Metin Karakaş (artık parti üyesi olmadığından sebep gösterilebilir) ile bir araya gelmemiş olması. Ayrıca, önceki dönem ilçe başkanlarından Dilek Demiral ile şehir dışında ikamet etmesi nedeniyle yüz yüze görüşme gerçekleştirilemediği tahmin ediliyor.

KONGRE ÖNCESİ KRİTİK SÜREÇ

Sami Barlas'ın, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı için hazırlık sürecindeki bu adımları, kongre öncesinde parti tabanını sağlamlaştırma ve destek kazanma amacı taşıyor. İlçe başkanlığı yarışına hazırlanan Barlas'ın, kongre sonrası süreçte parti içindeki farklı sesleri bir araya getirme çabası da merakla takip ediliyor.

AK Parti Silivri İlçe Kongresi, 18 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Kongrede Barlas'ın yeni ilçe başkanı olarak seçilmesi bekleniyor.