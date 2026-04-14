Sami Barlas'tan Pazartesi Pazarı'nda vatandaş buluşması

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği Pazartesi Pazarı ziyaretleri kapsamında bu hafta da vatandaşlarla buluştu. Ak nokta çalışmaları çerçevesinde pazar alanında esnaf ve ilçe sakinleriyle görüşen Barlas, hemşehrileriyle samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Talep ve öneriler dinlendi

Ziyaret sırasında vatandaşların gündeme ilişkin görüş, talep ve önerilerini dinleyen Sami Barlas, sahadaki temasların önemine dikkat çekti. İlçe teşkilatının vatandaşla doğrudan iletişim kurmayı sürdürdüğünü ortaya koyan buluşmada, yerel düzeyde dile getirilen beklentiler de not alındı.

Kahve ziyaretinde gönül bağı vurgusu

Pazar programının ardından kahve ziyaretinde de bulunan Barlas, vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdü. Gerçekleştirilen ziyaretlerin, hem teşkilat ile vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirdiği hem de gönül bağlarını pekiştirdiği değerlendirildi. AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı’nın saha çalışmalarına önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor.