Sami Barlas'tan Silivri Sgk Müdürlüğü'ne Hayırlı Olsun Ziyareti

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, Silivri Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü görevine atanan Murat Uğur'u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Sami Barlas'tan Silivri Sgk Müdürlüğü'ne Hayırlı Olsun Ziyareti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
icerikgörselaltı1
icerikgörselaltı1
icerikgörselaltı1
icerikgörselaltı1

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, önceki müdür Gazi Yanar’ın yerine Silivri SGK Müdürü olarak atanan Murat Uğur’u ve kurum çalışanlarını ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, Murat Uğur’a yeni görevinde başarı temennilerinde bulunuldu.

Ziyarette, AK Parti Silivri İlçe yöneticisi İsmet Söylemez de Sami Barlas’a eşlik etti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Sami Barlas, misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri dolayısıyla Silivri SGK Müdürü Murat Uğur’a ve kurum personeline teşekkür etti. Barlas, kamu kurumlarıyla uyumlu ve koordineli çalışmanın Silivri’ye hizmet noktasında büyük önem taşıdığını vurguladı.