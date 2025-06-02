Sami Barlas'tan Yeşilay ve YEDAM'a Ziyaret

Bağımlılıkla Mücadelede Kurumsal Dayanışma

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ve beraberindeki ilçe yönetim kurulu üyeleri, Yeşilay Silivri Şubesi ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni (YEDAM) ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, Yeşilay Şube Başkanı Hüsnü Yaşar Yalman, kurumun genel faaliyetleri ve YEDAM bünyesinde sunulan danışmanlık hizmetleri hakkında kapsamlı bir bilgilendirme sundu.

YEDAM Hizmetleri Anlatıldı

Yalman, bağımlılıkla mücadele kapsamında Yeşilay’ın yürüttüğü önleyici ve rehabilite edici çalışmaları aktardı. Özellikle YEDAM’ın sunduğu bireysel danışmanlık, psikolojik destek ve sosyal hizmet faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi paylaşıldı.



Yeşilay’dan Teşekkür Mesajı

Ziyaret sonrasında yapılan açıklamada, “Nazik ziyaretleri dolayısıyla AK Parti Silivri İlçe Başkanımız Sayın Sami Barlas ve kıymetli yönetim ekibine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz,” ifadelerine yer verildi.