Sami Barlas'tan Yeşilay ve YEDAM'a Ziyaret
AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, Yeşilay Silivri Şubesi ve YEDAM'a gerçekleştirdiği ziyarette yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bağımlılıkla Mücadelede Kurumsal Dayanışma
AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ve beraberindeki ilçe yönetim kurulu üyeleri, Yeşilay Silivri Şubesi ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni (YEDAM) ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, Yeşilay Şube Başkanı Hüsnü Yaşar Yalman, kurumun genel faaliyetleri ve YEDAM bünyesinde sunulan danışmanlık hizmetleri hakkında kapsamlı bir bilgilendirme sundu.
YEDAM Hizmetleri Anlatıldı
Yalman, bağımlılıkla mücadele kapsamında Yeşilay’ın yürüttüğü önleyici ve rehabilite edici çalışmaları aktardı. Özellikle YEDAM’ın sunduğu bireysel danışmanlık, psikolojik destek ve sosyal hizmet faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi paylaşıldı.
Yeşilay’dan Teşekkür Mesajı
Ziyaret sonrasında yapılan açıklamada, “Nazik ziyaretleri dolayısıyla AK Parti Silivri İlçe Başkanımız Sayın Sami Barlas ve kıymetli yönetim ekibine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz,” ifadelerine yer verildi.