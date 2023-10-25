Şampiyon Ampute Futbol Milli Takımının daireleri teslim edilecek

Ağaoğlu Şirketler Grubu, dünya şampiyonu Türkiye Ampute Erkek Futbol Milli Takımı’na 14 hediye daire sözünü yerine getiriyor. Anahtar teslim töreni 27 Ekim’de gerçekleştirilecek.

Avrupa ve Dünya Şampiyonu olan Ampute Erkek Futbol Milli Takımı’na verilen hediye konut sözü yerine getiriliyor. 2017 yılında Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Ampute Erkek Futbol Milli Takımı oyuncularına ev hediye edeceğini açıklayan Ağaoğlu Şirketler Grubu, Ağaoğlu Çekmeköy Park projesindeki 14 evin anahtar ve tapularını 27 Ekim tarihinde teslim edecek. Türkiye Ampute Erkek Futbol Milli Takımı, 2017 yılında EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere’yi 2-1 yenerek göğsümüzü kabartmış ve kupayı Türkiye’ye getirerek hepimizi gururlandırmıştı.

Grup, şampiyonluk kupası ile yurda dönen milli takıma, yaşattığı gurur için teşekkür etmek amacıyla 14 futbolcunun tamamına İstanbul’da ev hediye edeceğini açıklamıştı. O dönemde yapımı devam eden İstanbul Çekmeköy’deki Ağaoğlu Çekmeköy Park projesi tamamlandı ve tüm futbolcuların evleri oturuma hazır hale getirildi. 27 Ekim Cuma günü Ampute Erkek Futbol Milli Takım oyuncularının ve teknik heyetin katıldığı bir törenle yeni evlerin anahtarları ve tapuları oyunculara teslim edilecek.