Şampiyon Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde A. Efes'i 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1 yaparak 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.

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  • 13.06.2022 22:55
  • Güncelleme: 13.06.2022 23:33
Şampiyon Fenerbahçe Beko
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, A. Efes’i 92-80 mağlup etti. İyi mücadele ettiği maçta deplasmanda 12 sayı farkla yenerek, final serisinde durumu 3-1’e getiren sarı-lacivertliler 4 yıl sonra Süper Lig’de şampiyonluğa uzandı.

Fenerbahçe, deplasmanda kupaya uzandı

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Ülker Sports Arena’da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 85-76 yenerken, ikinci karşılaşmayı da 93-78 kazandı. Ev sahibi avantajını iyi kullanan sarı-lacivertliler seride 2-0 öne geçti. 11 Haziran’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan serinin üçüncü maçında A. Efes 103-92’lik skorla galip ayrılarak seride durumu 2-1’e getirdi. Final serisinin dördüncü maçına da lacivert-beyazlılar ev sahipliği yaparken, parkeden galip ayrılan Fenerbahçe kupaya uzanan taraf oldu.

İHA

SHA Editör
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