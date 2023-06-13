Şampiyon Galatasaray'ın bayrakları İstanbul Boğazı'nda dalgalanıyor

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

Şampiyon Galatasaray'ın bayrakları İstanbul Boğazı'nda dalgalanıyor
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EditörEditör
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Silivri Kariyer

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’ın bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asıldı.

Süper Lig’de 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray’ın bayrakları, İstanbul’da köprülere asıldı. 23. şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı takımın bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde dalgalanıyor.