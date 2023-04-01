Şampiyon gençler alkışlarla sahaya çıktı
Grubunda şampiyon olan Silivrispor U-15 takımı ligdeki son maçında karşılaştığı İstanbul Jenerik takımının alkışlarıyla maça çıktı.
TFF İstanbul U-15A Liginde topladığı 40 puanla en yakın rakibine 12 puan fark atan Silivrisporlu gençler ligdeki son maçında rakipleri İstanbul Jenerikspor’un alkışlarıyla sahaya çıktı. Rakip takımın alkışlarına Silivrispor Altyapılar Sorumlusu Vedat Tunbar’da katıldı ve rakip ile birlikte sıraya girerek şampiyonluğu elde eden takımını alkışladı.