Şampiyon İvrindi Belediyespor

İvrindi Belediyespor 6 yıl aranın ardından 1. Amatör Merkez A Grubu’nda şampiyon olarak Süper Amatör Lige yükseldi.

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz’in desteğini her daim sürdürdüğü İvrindi Belediyespor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu ilan ederek adeta ilçede sevinç tufanı oluşturdu.

İvrindi Belediyespor’un bir üst lige şampiyon olarak çıkmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Cengiz “ Takımımıza desteğimizi hiç bir zaman eksik etmedik. Maddi desteğinden ulaşımına, konaklama ihtiyaçlarından bir çok noktada hiç bir amatör kulübün sağlayamadığı imkanları sağladık. Bu şampiyonluğu İvrindi olarak bekliyorduk hak ettiğimiz bir şampiyonluktu ve de mutluyuz. Bizim olmamız gereken 1. Amatör Lig değil. Önceki yıl da ligin üstünde kalitede kadromuz vardı. Yaşadığımız iş kazaları ve talihsizlikler şampiyon olmamızı bir sene öteledi. Şampiyonluğumuz ilçemize ve gurbetten destekleyen tüm İvrindi’lilere hayırlı olsun. Yeni sezonda Süper Amatör kalitesi hatta Bal Ligi’nde mücadele edecek bir kadro kurmak için çalışmalara başlayacağız.

Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum

Kolay gibi görünse de şampiyonluk macerasının kolay yollardan geçmediğini ifade eden Başkan Cengiz “Kadro kalitesi diğer takımlara göre daha üst seviyede olsa da bazen plan dışı aksaklıklar yaşanabiliyor haliyle. Gerek yönetim, gerekse teknik heyet ve futbolcular tüm bu yaşanan tatlı sorunların üstesinden gelmeyi başardı. Bu süreçte kenetlenerek başarıya ulaşılmasını sağlayan İvrindi Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcımız Ahmet Önder’e, Klüp Başkanımız Bayram Maldar ile beraberindeki yönetim kuruluna, Teknik Direktörümüz Sabri İlhan’a, Sportif Direktör Nahil Dolu’ya, maçın başlama düdüğünden son anına kadar terinin son damlasına kadar mücadele eden şampiyonluğun en büyük pay sahibi futbolcularımıza ve İvrindi Belediyespor sevdalısı taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İlçemizin takımı istikrarlı yükselişini, kararlı yürüyüşünü sürdürecek” dedi