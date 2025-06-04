Şampiyon Kızlar Başkan Balcıoğlu'nu Ziyaret Etti

İstanbul U-10 Kız Basketbol Ligi’nde şampiyonluk elde eden Büyükkılıçlıspor’un minik basketbolcuları, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarete Kulüp Başkanı Veysel Zıroğlu, teknik ekip, kulüp yöneticileri ve genç sporcular katıldı.

Başkan’dan takıma tam destek

Başkan Balcıoğlu, ziyaret sırasında tüm takımı başarılarından ötürü tek tek tebrik ederek, “Kupayı ilçemize kazandıran sporcularımızla belediyemizde bir araya gelmekten büyük onur duydum. Takımımızın azmi ve birlikteliği bizlere umut verdi” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan teşekkür mesajı

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Balcıoğlu, şu sözlere yer verdi:

“Büyükkılıçlıspor U-10 Kız Basketbol Takımımız, İstanbul genelinde sergilediği mücadeleci ruh, takım oyunu ve azmiyle şampiyonluk kupasını Silivri’mize getirdi. Başta Kulüp Başkanımız Sayın Veysel Zıroğlu, antrenörlerimiz, yöneticilerimiz, ailelerimiz ve inançla sahada ter döken kızlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.”

Silivri’yi gururlandırdılar

Büyükkılıçlıspor’un genç kızları, kazandıkları bu önemli başarıyla hem kulüplerini hem de Silivri’yi gururlandırarak ilçede spora olan ilgiyi artırdı. Başkan Balcıoğlu’nun destekleriyle, Silivri’de kadın sporuna verilen önem bir kez daha gözler önüne serildi.