Şampiyon meydana sığmadı

Mavi kırmızılılar dün akşamüstü açık bir otobüsle şehirde tur atarak Silivri Meydanı’nda coşkulu taraftarlarıyla buluştu. Futbolcuların, teknik heyetin ve yöneticilerin yer aldığı üstü açık otobüs taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle meydana ancak 1 buçuk saatte geldi. Meşalelerin yandığı karnavalda karanlığı şampiyonluk kutlamaları aydınlattı. Silivri Meydanı’nda bekleyen binlerce taraftar şampiyon Silivrispor’la adeta kucaklaştı. Atatürk heykelinin önünde kurulan sahneye futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler tek tek isimleri okunarak alkışlar arasında geldi. Coşkunun tavan yaptığı bu anlara taraftarlar da eşlik edince ortaya mükemmel görüntüler ortaya çıktı. Şampiyonluk kupasının havaya kalktığı anda taraftarlar bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarının kameralarını açarak hem fotoğraf çekti hem de canlı yayın yaptı kutlama alanından. Müthiş bir coşkuya sahne olan kutlamalar geç saatlere kadar devam etti.

GÖKÇE’DEN KUTLAMALARA ÇIKARMA

TFF 2.ve 3.Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve İDAŞ Çatalcaspor Kulüp Başkanı Hasan Gökçe de kutlamalara gelerek Silivrispor Kulüp Başkanı Akgün Duru, yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcuları başarılarından dolayı ayrı ayrı kutladı ve kupa sevinçlerine ortak oldu. Silivri Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Derneği Başkanı Ali Tonta da kutlamalara eşlik eden bir diğer isim olurken Silivri’de bulunan birçok amatör spor kulüp başkanı da şampiyonluk kutlamalarında boy gösterdi.

TOĞAN DA KUTLAMALARA GELDİ

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan da mavi kırmızılıların şampiyonluk kutlamaları için meydandaki yerini aldı. Kupa töreninde sahneye gelen Toğan Silivrisporlu futbolcu, teknik heyet ve yöneticilerle birlikte şampiyonluğu birlikte kutladı.

DURU: BU İŞ HİÇ KOLAY OLMADI

Kupa töreninin ardından günün anlam ve önemiyle ilgili olarak ilk konuşmayı kulüp başkanı Akgün Duru yaptı. Duru “Biz 2 yıldır bu mücadeleyi verdik. Bu iş hiç kolay olmadı. Çok zor günler geçirdik. En büyük destekçimiz siz oldunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Sizler olmasaydınız bizler bunu başaramazdık. Silivrispor hepimizin” ifadesini kullandı.

TOĞAN: EMEĞİ GEÇEN HERKESİ KUTLUYORUM

Duru’dan sonra ikinci ve son konuşmayı da Silivri Kaymakamı Tolga Toğan yaptı. Toğan şampiyonlukta emeği geçen herkesi kutladığını söyledi. Toğan “Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu gece onların gecesi. Bu gece Silivrispor’un gecesi. Yönetim kurulundan teknik heyetine, futbolcusundan taraftarına kadar kutluyor, destek verenlere Allah razı olsun diyor, seneye de devamını diliyorum. Sizlerin de ayaklarınıza sağlık” şeklinde konuştu.