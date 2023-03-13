Şampiyon milli bilardocular Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir yurda döndü

Almanya’da düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonluğa ulaştı. Finalde İsveçli rakiplerini mağlup ederek şampiyonluğa uzanan A Milli Bilardo Takımı sporcuları Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir, Düsseldorf’tan havalanan tarifeli uçakla akşam saatlerinde yurda döndü.

Almanya’nın Viersen kentinde düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası’nda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir’in yer aldığı A Milli Bilardo Takımı şampiyonluğa ulaştı. Milli Takım sırasıyla ABD, Yunanistan ve Japonya ile karşılaştı. Çeyrek finalde Yunanistan’ı mağlup eden milliler yarı finalde de Hollanda’yı kupa dışında bırakarak finale kaldı. Finalde ise Semih Saygıner İsveçli rakibi Torbjörn Blomdahl ile yaptığı karşılaşmayı 40-24 kazanırken Tayfun Taşdemir ise aynı ülkenin bir diğer sporcusu Michael Nilsson’u aynı skorla mağlup etmeyi başardı ve iki sporcu bu sonuçların ardından Türkiye’ye 7. şampiyonluğu getirdi.

Taşdemir: "Türkiye açısından tarihi bir rekor"

Almanya’dan yurda şampiyon olarak dönen milli sporcular İstanbul Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu. Yaşanan depremlerin ardından böylesine zor bir dönemde başarı aldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek sözlerine başlayan Tayfun Taşdemir, ’’İkinci mutluluğumuz ise üst üste üçüncü kez dünya şampiyonuyuz; 2003 ve 2004 yıllarında ustayla beraber şampiyon olmuştuk ama üçüncüsü gelmemişti belirli sebeplerden dolayı. Tekrar bu takımın üçüncü defa dünya şampiyonu olması Türkiye Bilardo Federasyonu ve Türkiye açısından tarihi bir rekordur. Bu rekora imza attığımız için gururlu ve mutluyum’’ diye konuştu.

Saygıner: "İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışanlardanız"

Semih Saygıner ise duygularını şu sözlerle paylaştı: "Bu yaşadığımız korkunç olay neticesinde çok sarsıldık. İnsanlar ailelerini ve evlerini yitirdiler yakınlarını kaybettiler. Her ne kadar biz ailemizden kimseyi kaybetmemiş olsak da sanki aileden birilerini kaybetmişçesine çok üzüldük. Evden çıkamadık bir hafta ama bir şekilde hayat devam ediyor. Bizler de işlerimizi yapmak zorundayız biz de işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışanlardanız."

Almanya’daki şampiyonada Türkiye’yi temsil ederek böylesine hassas dönemde şampiyon olmalarının önemini kaydeden Saygıner, "Böylesine büyük bir başarıyı ülkemize getirebildiğimiz için gerçekten çok gururlu ve mutluyuz umarım insanların gözünde küçük de olsa tebessüm ettirebildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

"İkimiz çok iyi bir ikiliyiz"

Final müsabakasının bitimiyle yaşadıkları anlara dikkat çeken Semih Saygıner, ’’Şampiyonluğumuzun hemen ardından çok mutlu olduk. Orada gerçekten çok duygusal anlar yaşandı. Oyunlar hem yarı finalde hem finalde gitti geldi ama kaznamayı bildik sporcu ruhu böyle bir şey ikimiz çok iyi bir ikiliyiz. Yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Favori olarak gittik ama bunu baskı unsuru haline getirmeden, ülkemizin baskısını sırtımızda hissederek görevimizi tamamlayıp geldik’’ dedi.