Şampiyon Pendikspor'un bayrağı İstanbul Boğazı'nda dalgalanıyor

Spor Toto 1. Lig Play-Off şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselen Pendikspor'un bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

Şampiyon Pendikspor'un bayrağı İstanbul Boğazı'nda dalgalanıyor
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Silivri Kariyer

Spor Toto 1. Lig Play-Off şampiyonu olarak Süper Lig’e yükselen Pendikspor’un bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asıldı.

Spor Toto 1. Lig Play-Off şampiyonu olup, Süper Lig’e çıkan Pendikspor’un bayrakları, İstanbul’da köprülere asıldı. Pendikspor’un bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde dalgalanıyor. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin asılan bayrağı sosyal medya hesabından paylaştı.