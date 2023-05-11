Şampiyon Samsunspor'a yeni forma ve ürün sponsoru

Spor Toto 1. Lig’i şampiyon olarak tamamlayarak, Süper Lig’e yükselen Samsunspor, yeni forma ve ürün sponsoru anlaşmasına imza attı

Spor Toto 1. Lig’de şampiyon olan ve Süper Lig’e çıkan Samsunspor, önümüzdeki sezon için hummel ile yeni forma ve ürün sponsorluk sözleşmesi imzaladı. 100 yıllık spor markası olduklarını ifade eden hummel Türkiye Ülke Direktörü Eddy Massier, "Öncelikle, sponsorluk anlaşması imzaladığımız, 1. Lig’den Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Türk futbolunun güzide kulüplerinden Samsunspor’u tebrik ederim. Dünyada ve Türkiye’de, geçmişten bugüne, takım sporlarına yaptığımız yatırımlarla birlikte spora verdiğimiz desteklerden dolayı gururluyuz. Tarihinde; futbol ve hentbol başta olmak üzere, birçok dalda sponsorluk anlaşmalarımız oldu. Bu yıl itibarıyla da Türkiye’de takım sporları sponsorluklarına geri dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de sezonun bitimine altı hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Samsunspor futbolcuları, 1. Lig’in son haftasında oynanacak karşılaşmada yeni formalarıyla mücadele edecek. Hem Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı hem de bizim 100. yılımız olması dolayısıyla bu anlaşmanın anlamı çok daha büyük" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise anlaşmayla ilgili olarak, "11 yıl aradan sonra Süper Lig’e geri döndüğümüz sezonumuzda, 100 yıldır sporun içinde olan köklü bir markayla iş birliği içinde olmaktan çok mutluyuz. Öncelikle hedefimiz, mücadelesiyle Süper Lig’de iz bırakacak Samsunspor’u oluşturmak, ardından ligde üst sıralara ve Avrupa kupalarına yükselmek. Onların desteği bizim için çok değerli olacak, teşekkür ediyorum ve verimli bir iş birliğine imza attığımıza inanıyorum. Birlikte nice başarılara ulaşmayı diliyorum" diye konuştu.

CRS Spor ve Mets Spor kurucusu Fazlıhan Carus da, "Dünyanın öncü spor giyim markasını ve Spor Toto 1. Lig şampiyonu Samsunspor’u bir araya getirdiğimiz için mutlu ve gururluyuz. Bu iş birliğinin Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.