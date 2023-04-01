Şampiyon Silivrisporlu gençler kupalarını aldı

Grubunda ligin bitmesine bir maç kala şampiyonluğunu garantileyen Silivrili gençler kupalarına kavuştu. İASKF Yönetim Kurulu Üyesi ve Silivri Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta, İASKF Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Ercan ile birlikte takımın şampiyonluk kupası takım kaptanına teslim edildi. Silivrispor Altyapılardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Tunbar, Gençlik Geliştirme Direktörü Yılmaz Lise ve altyapı hocalarının da hazır bulunduğu kupa töreninin ardından ligdeki son maça çıkıldı.