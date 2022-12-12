Şampiyon takımdan İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir'e ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği Genç Kızlar Voleybol Turnuvasında il şampiyona olan Bozüyük Mustafa Şeker Anadolu Lisesi Bayan Voleybol Takımı sporcuları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir’i ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, öğrencilerin bu başarısını kutlayarak teşekkür belgelerini takdim etti ve bölge finallerinde başarılar diledi. Ziyarette öğrencilere beden eğitimi öğretmenleri ve Okul Müdürü Ali Bilgin eşlik etti.