Şampiyon takımı tesiste böyle karşıladılar

Şampiyonluğu garantileyen Sakaryaspor, saatler süren yolculuktan sonra Rüstemler Tesisi'nde meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı. Şampiyonluk sonrası tesiste açıklama yapan Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, 'Dosta, düşmana selam olsun bu şampiyonluk hayırlı olsun' dedi.

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  • 25.04.2022 03:48
  • Güncelleme: 25.04.2022 10:16
Şampiyon takımı tesiste böyle karşıladılar
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Şampiyonluğu garantileyen Sakaryaspor, saatler süren yolculuktan sonra Rüstemler Tesisi’nde meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı. Şampiyonluk sonrası tesiste açıklama yapan Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, “Dosta, düşmana selam olsun bu şampiyonluk hayırlı olsun” dedi.

Yıllar süren 1. Lig özlemini Serik Belediyespor deplasmanında sonlandıran Sakaryaspor şampiyonluğu garantiledi. Sakarya’ya şampiyonlukla dönen yeşil-siyahlı takım, adeta bayram havasında karşılandı. Rüstemler Tesisi’nde saatlerce bekleyen taraftar saatler süren yolculuk sonrasında takımıyla buluştu. Bayrak, meşale ve tezahüratlarla karşılanan takımın oyuncuları ise taraftarın coşkusuna ortak oldu. Şampiyonluk sonrası tesiste yapılan ilk basın açıklamasında Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, şampiyonluğu tüm Sakarya halkına ve takımda emeği geçen personellere armağan ettiğini söyledi.

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“Bu başarı Sakaryaspor’a gönül verenlerin başarısıdır”

Şampiyonluk sonrası açıklama yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Hizmet, destek veren ve yanımızda olan Sakaryaspor’a gönül veren herkese teşekkür ediyorum. Bu emekte tabii perde arkası ve önü var. Bu akşam 7’den 70’e bütün Sakarya ayağa kalktı, Sakarya tebessüm etti ve bunları yapanları tebrik ediyorum inanmak gerekiyordu, omuz omuza vermek gerekiyordu, sevgi gerekiyordu verildi. Bugün yıllardan beri özlemini çektiğimiz, hasret duyduğumuz her şey bugün gerçekleşti. Bu başarı kimsenin değil bu başarı Sakaryaspor’a gönül verenlerin başarısıdır” dedi.

“Dosta, düşmana selam olsun bu şampiyonluk hayırlı olsun”

Şampiyonluk sonrası Rüstemler Tesisi’nde açıklama yapan Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, “Tüm emeği olan herkese teşekkür ediyorum, bu şampiyonlukta herkesin emeği var ve hayırlı olsun. Dışarıda gördük yaklaşık 150 binden fazla insan vardı. Sakarya böyle bir tarih günü yaşamamıştır. Demek ki bu şehir daha güzel günler ve ligleri hak ediyor. Biz yine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile mücadelemizi vereceğiz. İnşallah yine mahcup olmadan hakkettiğimiz olan süper ligde Sakarya ve Sakaryaspor’u en güzel şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Bu şampiyonluk tüm şehrindir ve Sakaryaspor bu şehrin en büyük markasıdır. Bu marka bizi ve şehrimizi çok güzel yerlere getirecektir. Dosta, düşmana selam olsun bu şampiyonluk hayırlı olsun” diye konuştu.

İHA

SHA Editör
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