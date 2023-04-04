Şampiyon yine Silivri'den

Kaan Özek, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde şampiyon oldu.

Şampiyon yine Silivri'den
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

29 Mart 2 Nisan tarihlerinde Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde Silivrili Kaan Özek şampiyon oldu.
Şampiyon yine Silivri'den
Şampiyon yine Silivri'den