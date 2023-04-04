Şampiyon yine Silivri'den

29 Mart 2 Nisan tarihlerinde Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde Silivrili Kaan Özek şampiyon oldu.
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