Şampiyondan Kaymakam Toğan'a ziyaret

TC Wushu Federasyonu 2022 Uluslararası Faaliyet Programı'nda yer alan 5.WKB World Kyokushin Budokai Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa İkinci olan Silivri Atatürk Anadolu Lisesi 10.sınıf öğrencilerinden Sahra Bade Yıldız ve antrenörü ilçe Kaymakamı Tolga Toğan'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Toğan, şampiyon sporcu ve antrenörü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.