Şampiyondan, Rektör Oğurlu'ya ziyaret

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) öğrencisi Serdar Şayık Portekiz’de düzenlenen Büyükler Wako Kıckboks Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı. Dünya İkincisi olan Serdar Şayık, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu’yu makamında ziyaret etti.

Portekiz’de gerçekleştirilen Büyükler Wako Kickboks Dünya Şampiyonasında 60 kg. K-1 branşında Dünya İkincisi olan Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Serdar Şayık, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu’yu makamında ziyaret etti.

Milli sporcu ve Rektör Spor Danışmanı Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen’in de yer aldığı ziyarette Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek bir kez daha tebrik ettiği milli sporcuya hediye takdim etti. BAÜN’lü başarılı sporcu Serdar Şayık da, kendisine gösterdiği destek ve ilgileri dolayısıyla Rektör Oğurlu’ya teşekkür etti.