Şampiyondan Sarısaltıkoğlu'na ziyaret

Silivri sportif anlamda Milli gururu yaşamaya devam ediyor. 9-11 Aralık 2022 tarihlerinde Venedik’te gerçekleştirilecek olan Dünya Gençlik Ligi Karate Şampiyonasında U-14 Kategorisinde Ay Yıldızlı forma ile ülkemizi temsil edecek olan Silivri Karate Spor Kulübü sporcuları Alara Akbaş, Mehmet Faruk Ceyhan ve antrenörleri Serkan Tekgül’le birlikte Belediye Başkan Yardımcılarından Emre Kılıç Sarısaltıkoğlu’nu ziyaret etti. Sarısaltıkoğlu ile birlikte Silivri Belediyesi Spor Koordinatörü Ahmet Uslu’ya da ziyarette bulunan kafileye başarı dilekleri geldi. Koordinatör Ahmet Uslu; “Milli sporcularımızı, antrenörlerini ve değerli ailelerini tebrik eder, sporcularımızın başarılarının devamını dileriz” dedi.