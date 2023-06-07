Şampiyonlar Festivali misafirlerini ağırlamaya hazır

UEFA Şampiyonlar Festivali, yarın futbolseverlere kapılarını açıyor. Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 11 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek festivalde katılımcılar, UEFA programı ve sponsor etkinlikleriyle eğlenceli dakikalar yaşama fırsatı bulacaklar.

İtalyan ekibi Inter ile İngiliz temsilcisi Manchester City arasında 10 Haziran Cumartesi günü saat 22.00’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak İstanbul, 8-11 Haziran tarihleri arasında da UEFA Şampiyonlar Festivali heyecanına sahne olacak.

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek festivalin resmi açılışı, yarın saat 11.00’de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF Milli Takımlar Sorumlusu ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin elçisi Hamit Altıntop’un katılımıyla yapılacak.

Resmi açılış öncesi UEFA yetkilileri de bugün basın mensuplarına alanı gezdirerek, hazırlıklar hakkında bilgilendirmede bulundular. Son detayların verildiği etkinlik alanında futbolseverler, 4 gün boyunca birçok UEFA programı ve sponsor etkinlikleriyle ücretsiz olarak eğlenceli dakikalar geçirme fırsatı yakalayacaklar.

Festival kapsamında, 9 Haziran Cuma günü dört takımın mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi Efsaneleri Futbol Turnuvası da yapılacak. Turnuvaya Hamit Altıntop’un kaptanlığını üstleneceği Türk futbol efsanelerinden oluşacak bir ekibin yanı sıra aralarında Luis Figo, Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Kaka, Patrick Vieira gibi birçok eski yıldız futbolcunun olduğu üç takım şampiyonluk için yarışacak.

Kurulan iki dev sahnede Türk ve uluslararası müzik sanatçıları katılımcılara canlı müzik sunacakken, aynı zamanda ek festival etkinlikleri arasında beş kenarlı bir mini saha, beceri yarışmaları, selfie puanları, şişme futbol etkinlikleri, futbol serbest şekillendiriciler, eşantiyonlar, çocuk alanı, geleneksel Türk danslarını sergileyen yerel dansçılar, uzun bacaklı yürüyüşçüler, geleneksel lezzetler de dahil olmak üzere çok çeşitli yemek tezgahları da yer alacak.

Şampiyonlar Festivali, 11 Haziran Pazar günü ana sahnede özel konukların katılacağı bir deprem yardım konseri ile sona erecek.