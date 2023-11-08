Şampiyonlar Ligi 4. haftada ilk gün tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta karşılaşmalarıyla heyecan sürüyor. Devler Ligi’nde bugün 8 maç oynanırken, son şampiyon Manchester City, Haaland’ın iki gol attığı maçta Young Boys’u 3-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda E, F, G ve H grubunda 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Günün ilk mücadelesinde Borussia Dortmund, sahasında Newcastle United’ı 2-0 mağlup etti.

Haaland yıldızlaştı, City kazandı

Manchester City, evinde İsviçre ekibi Young Boys’u konuk ederken, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Müsabakada 2 golle yıldızlaşan Erling Haaland, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde gol sayısını 4’e yükseltti. 23 yaşındaki forvet bu organizasyonda çıktığı 34 maçta rakip filelere 39 gol gönderdi. 4 maç sonunda 12 puana ulaşan İngiliz ekibi adını son 16 turuna yazdırdı.

Milan, evinde PSG’yi devirdi

Gecenin en önemli maçlarından biri olan Milan - PSG karşılaşmasında gülen taraf ev sahibi oldu. Mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanan İtalyan ekibi 4 maç sonunda puanını 5’e yükseltirken, Paris ekibi 6 puanda kaldı. Grubun diğer maçında B.Dortmund, İngiliz ekibi Newcastle United’ı mağlup etmeyi başardı. Alman ekibi son 2 maçta 6 puan topladı.

Barça’ya soğuk duş

H Grubu’nda oynadığı 3 maçı da kazanan Barcelona, Shakhtar Donetsk’e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Almanya’nın Hamburg şehrinde oynanan müsabakayı ev sahibi, Danylo Sikan’ın golüyle kazanırken puanını 6’ya yükseltti. İspanyol ekibi de ilk mağlubiyetini yaşadı.

Şampiyonlar Ligi’nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

Borussia Dortmund - Newcastle United: 2-0

Shakhtar Donetsk - Barcelona: 1-0

Atletico Madrid - Celtic: 6-0

Lazio - Feyenoord: 1-0

Milan - PSG: 2-1

Manchester City - Young Boys: 3-0

Kızılyıldız - RB Leipzig: 1-2

Porto - Royal Antwerp: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın akşam A, B, C ve D Grubu maçları yapılacak.