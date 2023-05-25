Şampiyonlar Ligi finalinin ekonomiye katkısı 80 milyon dolar

İstanbul, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nin finaline ev sahipliği yapacak. Final maçının ekonomik katkısı da büyük olacak. Dev maçın Türkiye ekonomisine 3 günde 80 milyon dolar kazandıracağı tahmin ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 10 Haziran Cumartesi akşamı İtalya’nın Inter ve İngiltere’nin Manchester City takımları arasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Dev finalin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumlu etkileri ve katkıları araştırıldı. Kart ve kredi kartıyla ödeme teknolojisi sunan küresel şirketin yaptığı araştırma dikkat çeken sonuçlar verdi.

UEFA Champions League ana sponsoru olan şirket ile ödeme ekosisteminin en büyük oyuncularından Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ortak düzenledikleri toplantıyla, İstanbul’da gerçekleşecek final maçının ekonomik açıdan kente katkısına ilişkin bir analiz paylaştı. Çalışmaya göre 10 Haziran’da oynanacak maçın Türkiye’ye cuma-pazar günlerini kapsayan üç günlük dönemdeki yaklaşık getirisi 80 milyon dolara ulaşacak.

3 günlük kişi başı harcama 855 euro

Yapılan hesaplamalar, taraftarların ev sahipliği yapan şehirlerde ortalama 3 gece konakladığını ve kişi başı toplam ortalama 855 euro kartlı harcama yaptığını ortaya koydu.

Ev sahibi şehirlerde kartlı harcamalarda yüzde 48 artış

Araştırmada, turistlerin ev sahibi şehirlerdeki kartlı harcama tutarında bir önceki hafta sonuna kıyasla yüzde 54, bir sonraki hafta sonuna kıyasla yüzde 41 artış gözlendiğine yer verildi. Ortalama olarak finaller ev sahibi şehirlerde turistlerin kartlı harcamalarını ortalama yüzde 48 artırıyor.

İngilizler daha fazla harcıyor

İngiliz ve İtalyan turistlerin Türkiye’deki harcama davranışları analiz edildiğinde; İtalyan taraftarların harcamalarının yılın geneline yayıldığını görürken İngilizler daha çok Ağustos-Eylül aralığında mevsimsel harcama yaptıklarını gözlemlenmiştir. İtalyan turistlerin yaptığı harcamaların yüzde 68’i İstanbul’dan geçerken İngiliz turistlerin yaptığı harcamaların yüzde 41’i İstanbul’dan geçiyor. İngilizlerin kart başına ortalama harcamaları İtalyanlara göre yaklaşık yüzde 35 daha fazla gerçekleşiyor. Turistlerin en fazla harcama yaptığı sektörlerin başında konaklama, yemek, giyim ve sağlık sektörleri geliyor.

En çok harcama giyim sektöründe bekleniyor

Finalin oynandığı hafta sonunda ev sahibi şehirde sporla ilgili sektörlerdeki (spor malzemeleri mağazaları vb.) harcamalarda önemli artışlar gözlemlenirken, konaklama ve yeme-içme harcamaları da bu noktada öne çıkıyor. Konaklama, restoranlar ve hava ulaşımı oransal olarak en çok harcama artışı görülmesi beklenen kalemlerken, turistlerin İstanbul’daki harcama davranışları ve önceki finallerde görülen sektörel artışlar incelendiğinde ise en çok harcama artışının konaklama, giyim ve restoranlarda görülmesi bekleniyor.

Türk toplumunun yüzde 40’lık kesimi için futbol, sporda en önemli ilgi alanı olarak öne çıkıyor. Her 3 gençten biri kendini fanatik olarak tanımlıyor. Pandemi sonrası futbol ekonomisi 2021’den 2022’ye yüzde 66 büyüyerek 3,5 milyar seviyesine ulaşmış olup, bu meblağın yüzde 41’lik kısmı, yani neredeyse yarısı, sponsorluk ve isim hakkı gelirlerinden elde ediliyor.

“Önemli maçlar öncesi harcamalar 3,5 kat artıyor”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer, “Ödeme sistemleri futbolun bu dev ekosistemi içinde futbolseverlerin, taraftarların en fazla etkileşim içinde olduğu sektörlerden biri. Futbol tutkusu ülkemizde ön planda ve taraftarlık olgusu, kitleleri takım tutmanın ötesinde marka tercihlerine, alışveriş alışkanlıklarına kadar etkiliyor. Mastercard’ın Türkiye’deki en büyük ve uzun soluklu partnerlerinden Garanti BBVA olarak biz futbolun oluşturduğu bu etkiyi, trendleri ve harcama alışkanlıklarını, 25 milyonu aşan kart müşterimiz nezdinde net şekilde gözlemleyebiliyoruz” dedi.

Süzer şu şekilde devam etti: “Türkiye’de kulüplerle iş birliği çerçevesinde hem kulüplere ek gelir oluşturacak hem de taraftarlara özel kampanyalarla kazandıracak, ortak markalı kredi kartı çıkaran öncü bankalar arasında yer alıyoruz. Bugün 4 büyük kulübümüzle anlaşmalı taraftar kartlarımız bulunuyor. Taraftar kart sahibi müşterilerimize baktığımızda, örneğin derbi günlerinde takımların mağazalarından, normal zamanlara göre yaklaşık 3,5 kat daha fazla alışveriş yaptıklarını görüyoruz. Ortalama bir taraftar kartın toplam restoran harcaması derbi gününde yüzde 23 artıyor. Özetle taraftarların maç gününde harcama eğilimleri artıyor. Biz de Garanti BBVA olarak, 4 büyük kulübümüzle yaptığımız iş birliği çerçevesinde hem kulüpleri hem de kart kullanıcılarını desteklediğimiz, taraftarların ihtiyaçlarına yönelik kampanyalar ve özel teklifler sunuyoruz. Amacımız hem taraftarların hem de kulüplerin bu ayrıcalıklı fırsatlar sayesinde karşılıklı kazandığı değer önerimizi sürekli geliştirip güçlendirmek.”

“80 milyon dolarlık harcama bekliyoruz”

Global ödeme sistemi şirketinin Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, “Son üç final maçına ev sahipliği yapan şehirlerdeki kart harcamalarını inceledik. Türkiye’nin geçtiğimiz seneki 44 milyar euroluk toplam turizm geliri ve İstanbul’un aynı dönemde toplam turist harcamalarındaki yüzde 40’lık payını göz önüne aldığımızda, finalin oynandığı hafta sonu, taraftarların 75 milyon euroluk (80 milyon dolar) harcama gerçekleştireceğini ön görüyoruz” dedi.

Finalin İstanbul’daki turist harcamalarında yaklaşık yüzde 48’lik bir artış sağlayacağını hesapladıklarını aktaran Gürdal, “Buradan yola çıkarak turistlerin Türk ekonomisine günlük yaklaşık 285 euro kazandıracağını ön görüyoruz. En çok harcama artışının konaklama, giyim ve yeme-içme sektörlerinde görülmesini bekliyoruz. Son üç final incelendiğinde, taraftarların yüzde 47’sinin finalin yapıldığı şehir dışına da seyahat ediyor. Final şehirlerinde yaptıkları harcamalara ek olarak, ülkeye yüzde 23 ekstra gelir de sağlıyorlar” diye konuştu.

Efsane futbolcu Figo: “Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak çok zordur”

Etkinlik kapsamında marka elçisi Portekizli eski milli futbolcu Luís Figo da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Figo, “İstanbul finali yaklaştıkça tıpkı Türkiye’deki futbolseverler gibi benim de heyecanım artıyor. Türk taraftarlarla aynı duyguları hissetmek harika. Şampiyonlar Ligi’nin kazanmak çok zordur. En prestijli turnuvalardan bir tanesi, en iyi futbolcular oynuyor. Bu yıl benim şöyle bir kolaylığı var; Ben oynamıyorum. Dışarıdan bakmak işi kolay gösteriyor” dedi.