Şampiyonlar Ligi heyecanı Exxen TV ile TV+'ta!

Çoklu abonelik çağında içerik platformlarını çatısı altında bir araya getiren TV+, Exxen iş birliği ile Avrupa kupalarındaki futbol heyecanını evlere taşımaya devam ediyor. Premium TV+ kullanıcıları, yalnızca TV+’ta yer alan ‘Exxen TV’ kanalı aracılığıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi heyecanını Kasım ayında da doyasıya yaşayacak.

Türkiye’nin sevilen televizyon platformu TV+, birbirinden kaliteli içerikleri Kasım ayında da sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor. TV+, son yerli içerik platformu Exxen TV ile, Premium TV+ kullanıcılarına UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Liglerindeki seçili maçları ek bir ücret ödemeden izleme imkanı sunuyor.

Haftanın 3 günü futbol şöleni

Futbolseverler için büyük bir heyecana sahne olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele eden Avrupa devlerinin seçili maçları, Exxen TV üzerinden salı, çarşamba ve perşembe günleri futbolseverlere dopdolu bir futbol şöleni yaşatacak. UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarından dört heyecan verici karşılaşmanın yanı sıra, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nden seçili maçlar da Exxen TV’de yayınlanacak. Exxen TV, TV+’ın 8. kanalında yer alıyor.

Şampiyonların mücadelesi nefesleri kesecek

Kasım ayı, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki karşılaşmalarla nefes kesici bir şekilde başlıyor. 7 Kasım Salı günü ilk olarak saat 20.45’te Shakhtar Donetsk ile Barcelona karşılaşması Exxen TV’de ekranlara gelecek. Ardından 23.00’te başlayacak AC Milan ile Paris Saint-Germain arasındaki mücadele ise haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri olarak nefesleri kesecek. 8 Kasım Çarşamba günü D grubunun iddialı takımları Real Sociedad ile Benfica saat 20.45’te karşı karşıya gelecek. Galatasaray’ın da bulunduğu A grubunda ise Kopenhag evinde Manchester United’ı ağırlayacak. Sonucu merakla beklenen bu karşılaşma, yine 8 Kasım’da saat 23.00’te EXXEN TV ile TV+ ekranlarında sporseverlerle buluşacak.

Avrupa Ligi’nde de heyecan dorukta

UEFA Avrupa Ligi gruplarında da futbol heyecanı Exxen TV ile TV+ ekranlarında yaşanacak. 9 Kasım Perşembe günü Fransız temsilcisi Toulouse ile İngiliz futbolunun en güçlü temsilcilerinden Liverpool arasında oynanacak maç saat 20.45’te başlayacak. Aynı gün bir diğer İngiliz ekibi West Ham United, saat 23.00’te Yunanistan temsilcisi Olympiakos’u konuk edecek.

Konferans Ligi grup maçları dikkat çekiyor

Genç bir turnuva olan ve her geçen sezon değerini artıran UEFA Konferans Ligi, grup aşamalarındaki dördüncü haftasında da büyük ilgi görüyor. 9 Kasım Perşembe günü saat 18.30’da C grubunun iddialı takımlarından Astana, Balkani’yi konuk edecek. Bu çekişmeli mücadele, Exxen TV ile TV+ ekranlarında izlenebilecek.

TV+ Exxen TV canlı yayınları

7 Kasım Salı

20.45 Shakhtar Donetsk - Barcelona

23.00 AC Milan - Paris Saint Germain

8 Kasım Çarşamba

20.45 Real Sociedad - Benfica

23.00 Kopenhag - Manchester United

9 Kasım Perşembe

18.30 Astana - Balkani

18.45 Toulouse - Liverpool

21.00 West Ham United - Olympiakos