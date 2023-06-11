Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi

İstanbul’un ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde kazanan Manchster City olurken, kupa kaptan İlkay Gündoğan’ın ellerinde yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu final karşılaşması, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynandı. İngiliz Manchester City takımı ile İtalyan Inter’in mücadele ettiği dev finalde kazanan 1-0’lık sonuçla Manchester City oldu. 68. dakikada Rodri’nin attığı gol maçın da skorunu tayin etti. Polonyalı hakem Szymon Marciniak’ın son düdüğü çalmasıyla birlikte futbolcular sevinç yumağı olurken, tribünleri dolduran İngiliz taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Müsabakanın hemen ardından kupa törenine geçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, platforma Şampiyonlar Ligi Kupası’nı getirdi. Maçın adamı finalde golün sahibi olan Rodri seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve iki ülkenin federasyon başkanları törende yerini alırken, ilk olarak maçın hakemi Marciniak ve yardımcılarına madalyaları takdim edildi. Finalin kaybeden takımı olan Inter, taraftarlarının tezahüratları ve Cityli oyuncuların alkışlarıyla platforma çıktı. Daha sonra Manchester Cityli oyuncular ve teknik heyet tek tek platforma gelerek madalyalarını aldı. Son olarak İlkay Gündoğan madalyasını aldıktan sonra kupayı aldı ve takımla birlikte havaya kaldırdı. Kupanın yükselmesiyle birlikte futbolcular kendi taraftarlarının olduğu tribünlere giderek coşkuyu paylaştı. Şampiyonluk yaşayan takımın oyuncuları tek tek kupayla objektiflere poz verirken, renkli görüntüler ortaya çıktı.