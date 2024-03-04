Şampiyonlar Ligi maçında top drone'a çarptı
AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde karşılaşan Al Ain-Al Nassr maçını çeken drone'a topun çarpması sonrası ilginç görüntü ortaya çıktı.
AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’nde karşılaşan Al Ain-Al Nassr maçını çeken drone’a topun çarpması sonrası ilginç görüntü ortaya çıktı.
AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain, Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’ı konuk etti. Müsabakanın 89. dakikasında ev sahibi ekibin kalecisinin uzun vuruşunda top maçı çeken drone’a çarptı. Mücadelenin hakemi Hiroyuki Kimura, topu alarak hava atışıyla maçı devam ettirdi.
Al Ain sahadan 1-0’lık sonuçla galip ayrılırken, çeyrek final ikinci maçı 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.