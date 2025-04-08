Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı 2 maçla başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde heyecan 2 maçla başladı. Arsenal, konuk ettiği Real Madrid’i 3-0 mağlup ederken, Inter ise Bayern Münih’i 2-1 yendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final ilk karşılaşmaları bugün başladı. Son şampiyon Real Madrid, Emirates’te Arsenal’a konuk oldu. İlk yarı gol sesi çıkmazken, Londra ekibi 58. dakikada duran toptan öne geçti. Declan Rice, ceza yayının önünden kazanılan serbest vuruşta doğrudan kaleye gönderdiği şutta topu ağlara gönderdi. 70. dakikada bir kez daha serbest vuruşta topun başına geçen Rice, farkı 2’ye çıkardı. Oyun üstünlüğünü elinde tutan İngiliz ekibi 75’te Mikel Merino ile bir gol daha buldu. Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto’nun son düdüğü sonrası Arsenal sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Eflatun-beyazlılarda Camavinga 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Milli futbolcu Arda Güler, maçta süre almadı.

Inter, deplasmanda kazandı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter, Bayern Münih ile deplasmanda karşılaştı. Alman ekibi Harry Kane ile bir pozisyonda direğe takılırken, Inter 38. dakikada öne geçti. Sol kanattan başlayan atak sonrası Thuram pasını Lautaro Martinez’e aktarırken, bu oyuncunun ayak dışı yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. İlk yarısı bu skorla geçilen maçın 2. yarısında Bayern ataklarını sıklaştırdı. Karşılaşmanın 74. dakikasında oyuna giren deneyimli oyuncu Thomas Müller, 85. dakikada beraberlik golünü attı. Bu golden 3 dakika sonra hızlı gelişen Inter atağında Davide Frattesi, topu ağlara gönderdi.

Hakan Çalhanoğlu, Münih ekibine karşı 90 dakika sahada kaldı.

Bu iki karşılaşmanın rövanşı 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak.