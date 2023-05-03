Şampiyonlara coşkulu kutlama

Kırşehir’de Genç Kadınlar Hentbol Türkiye şampiyonu olan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu hentbolcular, organizasyon dönüşünde Mudanya’da coşkuyla karşılanırken, Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde oynanan İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü karşılaşması bitiminde de kupa sevincini taraftarlarla paylaştı.

Mudanya Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ardından şampiyon hentbolcular için tören düzenlendi. Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Nurullah Yıldız ve AK Parti Bursa Milletvekili adayı Ayhan Salman da katıldı. 9 sene önce bu organizasyonun bir hayalle yola çıktığını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, “Bu zamana kadar sporcularımızla 5 Türkiye şampiyonluğu sevinci yaşayan antrenörlerimizi, sporcularımız kutluyorum. Bu başarıda en büyük pay antrenörlerimiz ve sporcularımızın. Tabii ki ailelerimizin desteği de başarıyı getiren faktörlerden birisi. Bize Türkiye şampiyonluğu yaşatan sporcularımız, inşallah ligde de önce grubu lider bitirip, ardından play-off’ta da şampiyon olacak ve bizleri gururlandıracaklar. Benim onlara inancım tam. Elbette bu işin asıl mimarı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş. Tüm antrenör, sporcu ve velilerimize selamlarını ilettiler. Kendilerine sporun ve sporcunun her zaman yanında yer aldığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.