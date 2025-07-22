Şampiyonlardan Çekmeköy Belediye Başkanı'na ziyaret

Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz ders destek kurslarında eğitim alarak dereceye giren öğrenciler, sınav sonrasında Başkan Orhan Çerkez’i ziyaret ederek heyecanlarını paylaştılar.

Çekmeköy Belediyesi’nin 2024-2025 eğitim öğretim yılı başında ilçede bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği ders destek kurslarından eğitim alan gençler, sınavda büyük başarı elde etti. Kurslarda eğitim alan 122 genç yüzde 100 başarı sağlayarak ailelerini ve öğretmenlerini sevince boğdu. A’dan Z’ye gençlerin ihtiyaçlarına ve sosyal ortamlarına uygun şekilde hazırlanan ders destek programında, uzman eğitmenler 8 ay boyunca gençlerle birebir ilgilendi. Sınav materyalleri titizlikle seçilen kurslarda, öğrencilere destek amacıyla temin edilen kitapları Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez bizzat dağıttı.

"Bizim hayalimizde sizleri başarıya götürmek vardı"

Sınavda başarıya ulaşan gençleri makamında ağırlayan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, şu ifadeleri kullandı: "Seçim döneminde sahada yaptığımız ziyaretlerde ilçemizdeki ihtiyaçları belirledik. Dershane ve eğitim konusunda eksiklikleri tespit ettik ve bu doğrultuda ilerledik. Kısa sürede ders destek kurslarımızı kurduk, hedefe odaklandık. Gençler, bunu başardığınız için sizlere, ailelerinize ve öğretmenlerinize teşekkür ediyorum. Bizim hayalimizde sizleri başarıya götürmek vardı. Bu başarıyı görünce bizler de gururlandık. Artık Çekmeköy’de evlatlarımızın başarılarından söz edebileceğiz. Sizler gelecek nesillere örnek oldunuz. Demek ki bizler özel kurumlarla yarışabiliyoruz. Yakaladığınız başarıyla Çekmeköy’ün evlatlarına örnek oldunuz. Umarım bundan sonra gençlerimiz bizi tercih ederler. Biz de elimizden gelenin en iyisini yaparak kendimizi günceller, sizden sonraki nesilleri daha donanımlı şekilde başarıya ulaştırmak için emek sarf ederiz. Biliyorsunuz, Türkiye’de bir eğitim eşitsizliği var. Bunu defalarca dile getirdim. Kolejler ve özel okullar çok, devlet okulları maalesef yetersiz. Anadolu’nun çocukları, bizim evlatlarımız, 45 kişilik sınıflarda eğitim görüyorlar. Kolejlerde ise öğrenciler 10-15 kişilik sınıflarda eğitim alıyor ve devlet okullarında olmayan birçok imkana sahipler. Sizler, bu kısıtlı imkanlara rağmen çok başarılı oldunuz. Umarım gelecek nesillere örnek olur, onlar da sizin gibi güzel yerlere gelir. Bizler de bugün olduğu gibi yine çok mutlu oluruz. Umarım gönlünüzden geçen bölüm ve mesleklere yerleşirsiniz" dedi.

"Bu başarı benim olduğu kadar, bize bu imkânı sunan Çekmeköy Belediyesi’nindir"

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecanlarını Başkan Orhan Çerkez’le paylaşan gençler, sağladığı destek için başkana ve öğretmenlerine teşekkürlerini iletti. Sınavda Türkiye 385.’si olan Efe Baysal şunları söyledi: "Bu sistemi annem sayesinde bir sosyal medya gönderisinden öğrendim. Bu sistem sayesinde hedeflerime ulaşabileceğimi, kendimi geliştirebileceğimi fark ettim. Hatta kendi potansiyelimin farkına vardım. İlk başladığımızda düzenli olarak denemelere girdik. Bu denemelerin sonuçlarına göre öğretmenlerimiz bize nasıl ilerlememiz gerektiğini, neler yapmamız gerektiğini anlattılar. Bizimle birebir ilgilendiler. Zaman zaman soru sormaya çekindiğimiz anlarda bile öğretmenlerimiz bizi teşvik etti. Rehberlik aşamasında zaman zaman stres yaşadığımız anlar oldu, ancak öğretmenlerimiz hep yanımızdaydı. Bugün geldiğim noktada Türkiye genelinde başarı elde ettim. Birçok okul tarafından aranıyorum, kendilerini tercih etmem konusunda bilgilendiriliyorum. Orhan Başkanımıza, öğretmenlerimize ve bizim için emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu başarı benim olduğu kadar, bize bu imkânı sunan Çekmeköy Belediyesi’nindir."

"Özel kurumlarda olmayan imkânlara sahiptik"

Öğrencilerden Hilal Gül Yıldırım ise duygularını şu sözlerle ifade etti: "Kurslarda özel kurumlarda olmayan imkânlara sahiptik. Geçtiğimiz yıl özel bir kurumda eğitim alırken namaz kılacak yer bulamamıştım. Burada ise abdesthanemizden mescidimize kadar her şey düzenli ve temizdi. Her şey çok güzeldi. Sağladığınız imkânlar için teşekkür ediyorum."

"Meydan okuyup cevap verdim"

Ders destek kurslarında sözel sınıfta eğitim gören Muhammed Efe Can ise, "Sözel sınıfta eğitim gördüm. Burada çok şey değiştirme ve gerçekleştirme imkânı buldum. Özellikle kendimi ve potansiyelimi açığa çıkardığıma inanıyorum. Sosyal eleştiriler alıyordum ve bunlara meydan okuyup cevap verebilme şansı yakaladım. Buradaki öğretmenlerim ve sınıf arkadaşlarım bana destek oldu. Başkanımıza ve belediyemize çok teşekkür ediyorum" dedi