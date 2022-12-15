Şampiyonluk kupası Gölcük'te

B2-B3 Görme Engelliler Futsal Turnuvası’nda şampiyon olarak 1.Lig’e yükselen Gölcük Görme Engelliler Futsal Takımı, şampiyonluk kupasını Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e getirdi.

Kocaeli’nin branşındaki tek temsilcisi Gölcük Görme Engelliler Futsal Takımı, B2-B3 Görme Engelliler Futsal Turnuvası’nda tüm rakiplerini yenerek kazandığı şampiyonluk ile 1.Lig’e yükseldi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Görme Engelliler Futsal Takımı’nı makamında konuk etti. Şampiyon takımın futbolcular ve teknik heyeti, şampiyonluk kupalarını Başkan Sezer’e teslim ederek, bugüne kadar verdiği destek için teşekkür ettiler.

Spor alanında ilçenin, her geçen gün yeni bir başarı ile gururlandığını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gurumuz olan Gölcük Görme Engelliler Futsal Takımı’mızı gönülden tebrik ediyor, 1.Lig’de de üstün başarılarının devamını diliyorum" dedi.