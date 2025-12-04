Şampiyonluk Kupası Odak Koleji'nin!
Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Futsal Şampiyonası, büyük heyecanla tamamlandı. Final maçında rakibini üstün bir performansla geçen Odak Koleji, turnuvanın şampiyonu olarak kupayı müzesine götürdü.
Disiplinli oyun yapısı, yüksek mücadele gücü ve güçlü takım birlikteliğiyle turnuvanın favorileri arasında gösterilen Odak Koleji, finalde ortaya koyduğu etkili futbolla tribünlerden tam not aldı.
Okul yönetimi ve teknik ekip, başarıya imza atan sporcuları tebrik ederken, bu şampiyonluk Silivri’deki spor çevrelerinde de geniş yankı uyandırdı.
Odak Koleji’nin bu anlamlı zaferinde emeği bulunan tüm sporcuları ve teknik ekibi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.