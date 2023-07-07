Şampiyonluk maçında yaptıkları hatayla şampiyonluğunu rakibine hediye etti

Bilecik’te oynanan Yeniköyspor-Gülümbespor şampiyonluk maçında rakibini 4-2 yenen Yeniköyspor yaptığı kural hatası sonrası 3-0 hükmen yenik sayılınca, şampiyonluğunu rakibine hediye etti.

Bilecik 2. Amatör Lig A ve B gruplarında 2022-2023 futbol sezonu sona ererken, A grubunun şampiyonu Gülümbespor, B grubunun şampiyonu Akpınarspor olarak, Bilecik 1. Amatör Lig’e yükseldi. A grubunda şampiyonluk için mücadele eden Yeniköyspor ile Gülümbespor ligin son haftasında kaşı karşıya gelmiş, Yeniköyspor maçı 4-2 kazanarak, şampiyonluğu ilan etmişti. 4 takımlı ligde Yeniköyspor 12 puanla şampiyon olurken, Gülümbespor bu mağlubiyet sonrası 11 puanda kalmıştı. Gülümbespor yönetimi TFF’ye Yençköyspor’un yaşı küçük ve büyük futbolcu esaslarına uymadıkları gerekçesiyle itirazda bulunuldu. Yapılan incelemeler sonrası federasyon itirazı haklı bularak Gülümbespor’u 3-0 hükmen galip saydı.Bunun üzerine Yeniköyspor’dan 3 puan silinerek, 9 puana düşürüldü, Gülümbespor ise 14’e puana çıktı.

Ligde 1 maçı eksik olan Yeniköyspor, deplasmanda Bayırköyspor Belediye Spor’u yense bile, şampiyonluğunu rakibine hediye etmiş oldu.