Samrı Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Bilecik’in İnhisar ilçesindeki Samrı Barajı’nın tamamlanarak su tutulmaya başlandığı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bilecik ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamakta olduğunu söyledi. Bilecik’in İnhisar ilçesinde Samrı Barajı’nın tamamlanarak su tutulduğunu müjdeleyen Mehmet Akif Balta, "Gövde dolgusu tamamlanarak su tutmaya başlayan Samrı Barajı’nda depolanacak su ile 2 bin 770 dekar tarım arazisinin sulanacak. Temelden 42,7 metre yüksekliğe sahip Samrı Barajı’nın 1,4 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak. Samrı Barajı ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2023 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 17 milyon 660 bin TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.