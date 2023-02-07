Samsun Büyükşehir'den deprem bölgesinde günlük 2 bin kişiye sıcak yemek

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem bölgesinde günlük 2 bin kişiye sıcak yemek yapılacak ‘Gıda İşleme Merkezi’ kurulacak.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrasında büyük hasar gören afet bölgesine Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yardım çalışmaları aralıksız sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in talimatıyla hemen harekete geçen ekipler koordineli bir şekilde hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir tarafından deprem bölgesine günlük yaklaşık 2 bin kişiye sıcak yemek verilecek gıda işleme merkezi kurulacak. Aşçı, yardımcı mutfak personeli ve yardımcı personelden oluşan yaklaşık 30 kişilik ekip ile yemek yapımında kullanılacak gıda malzemesi, TIR dolusu temiz içme suyu, 1 kamyon temizlik malzemesi afet bölgesine gönderildi. Ayrıca afet bölgesinde kullanılmak üzere çadırlarda Samsun’dan bölgeye götürülmek üzere ekipler tarafından yola çıkarıldı.

9 araçlık yardım konvoyu

Ekipler, AFAD koordinesinde talep edilen teknik ekipman ve malzeme ihtiyacını gidermek için de tüm desteğini sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden İl Sağlık Müdürlüğü tarafından temin edilen ilaçların da yer aldığı 9 araçtan oluşan yardım konvoyunu Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir uğurladı. Yardım konvoyunda afet bölgesinde ihtiyaç duyulan, teknik ekipman ve destek personel ile insani yardım malzemelerini taşıyan araçlar da yer aldı.

“Desteğimiz her gün aralıksız sürecek”

Yardımlar hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yardım çalışmalarının gün içerisinde aralıksız devam ettiğini belirterek, “Talep doğrultusunda ekiplerimiz hızla tedariklerini tamamlayıp organize olarak gereken ihtiyaçları karşılıyorlar. Hızla hareket ederek afet bölgesine ulaşmak için Samsun’dan yola çıkıyorlar. Ülkemiz 100 yılın felaketini yaşadı. Tüm imkanlarımızla afet bölgesine desteğimiz her gün aralıksız sürecek. Tüm birimlerimiz teyakkuz halinde. Tüm gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz” dedi.