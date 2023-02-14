Samsun Büyükşehir tüm gücüyle afet bölgesinde

Samsun Büyükşehir Belediyesi, arama-kurtarma çalışmasından altyapı çalışmalarına, sıcak yemek dağıtımından yaşam alanlarının ilaçlanmasına kadar her konuda afet bölgesinde desteğini sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin hemen ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. İtfaiye Dairesi Başkanlığı arama-kurtarma ekipleri, iş makineleri, kamyonlar, jeneratörler, kaza kurtarma aracı, yakıt tankeri gibi 162 araç ve 340 personelini bölgeye gönderen Samsun Büyükşehir Belediyesi afet bölgesinde yaraları sarmaya çalışıyor.

Afetzedelere destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi enkazdan bir can daha kurtarma adına canla başla çalışırken bir taraftan da depremzedelere desteğini sürdürüyor. 30 tır ,4 kamyon yardım malzemesi ile 400 bine yakın ekmeği afet bölgesine gönderen Büyükşehir Belediyesi, bölgede her gün 2 bin vatandaşa sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Büyükşehir ‘kırsal mahallelerde de’ var

Depremin vurduğu bölgelerde ilk günden itibaren çalışmalara hızla başlayan Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelere de ulaşarak oralardaki vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor. Kırsal bölgelerde enkaz kaldırma çalışmalarına destek sağlarken vatandaşlara da gıda, barınma ve giyim gibi yardımları zamanında ulaştırabilmenin mücadelesini veriyor.

Yaşam alanları ilaçlanıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi başkanlığına bağlı ekipler, salgın ve hastalıkların önüne geçmek için afet bölgesinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları başlattı. Oluşturulan iki ayrı ekip Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ve Adıyaman’da çadır kentler başta olmak üzere tüm yaşam alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

SAMULAŞ ekipleri de bölgede

Ayrıca SAMULAŞ ekipleri de sahra hastanesinin kurulması ve UMKE çadırlarının kurulmasında ve kurulum sonrası süreçlerde yaptıkları çalışmalarda etkin görev aldı. Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri de bir taraftan su depolarına su verirken bir taraftan da şebeke hatlarında meydana gelen arızalara anında müdahale ediyor. Su tankerleri ve seyyar içme suyu hatları ile bölgedeki su ihtiyacı karşılanıyor. Bir taraftan da vidanjörlerle kanalizasyon temizlikleri yapılıyor.

“Bu günleri birlikte atlatacağız”

Deprem bölgesindeki ekiplerin çalışmalara ara vermeden devam ettiğini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Araçlarımızla, iş makinelerimizle, personelimizle, dualarımız ve tüm kalbimizle deprem bölgesindeyiz. El birliğiyle yaraları saracağız ve bu acı günleri hep birlikte atlatacağız. Devletimiz tüm imkanlarını bölge için seferber ediyor, biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bölgedeyiz. Rabb’im bir daha böylesi acılar yaşatmasın” diye konuştu.