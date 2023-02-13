Samsun'da 52 bin 589 parselde kadastro harita ve bilgileri güncellendi

Samsun’da “Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Ek Finansmanı” çerçevesinde 8 ilçede yürütülen çalışmada 52 bin 589 parseli kapsayan 81 birimin kadastro harita ve bilgileri güncellendi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Ek Finansmanı (TKMP EF) “Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi" işi çerçevesinde Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Samsun’da da birçok çalışma gerçekleştirildi. SMS-KVK II sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmada Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy, Kavak, Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerinden 52 bin 589 parseli kapsayan 81 birimin kadastro harita ve bilgileri güncellendi.

Genel müdürlüğün yürüttüğü Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Ek Finansmanı (TKMP EF) ile kadastro haritalarının sayısal kadastro ve tapu bilgilerini desteklemek üzere yenilenmesi ve güncellenmesi, sayısal tapu ve kadastro bilgilerine, kamu ve özel kuruluşlar tarafından erişilmesini sağlamak, tapu ve kadastro müdürlüklerindeki müşteri hizmetlerini geliştirmek, insan kaynaklarını geliştirmek ve Türkiye’deki gayrimenkul değerlemesine en iyi uluslararası uygulamaları getirmek üzere politikalar ve yeterlilikler geliştirmek ile proje bileşenleri vasıtasıyla tapu ve kadastro hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini arttırmak amaçlanıyor.

Ayrıca proje kapsamı bölge müdürlükleri yetki alanında günümüz ihtiyaçlarına hizmet vermeyen yerlerin ihtiyaçlarına göre Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellemesi ve Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması çalışmaları yapılarak Mekansal Bilgi Sistemi’ne altlık oluşturmak olarak belirtiliyor.

Projeyi Yürüten Kadastro Dairesi Başkanlığı internet adresinde yer alan bilgilere göre (TKMP EF) proje çerçevesinde tüm il ve ilçelerde şu ana kadar toplam 6 milyon 850 bin 736 parselde kadastro güncelleme ihalesi, 3 milyon 484 bin 142 parselde kadastro haritalarının sayısallaştırılması ihalesi yapıldı. Proje kapanış tarihi itibarıyla tüm çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

Proje dışında Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Samsun’da 2/B arazilere ilişkin bir diğer çalışma da sürdürülüyor. Müdürlüğün kendi imkanları ile toplam 3 bin 100 dönümlük 3 birimde devam eden 2/B çalışmasının yıl içinde 180 birime ulaşması planlanıyor.