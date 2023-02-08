Samsun'da eğitim camiasından depremzedelere sıcak yemek

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Terme Öğretmenevi, Kavak Öğretmenevi, Çarşamba’daki okullar ile Vezirköprü Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde hazırlanan sıcak yemekler her gün deprem bölgesine gönderilecek.

10 ilde yaşanan acı depremin yaralarını sarmak için Samsun halkı seferber oldu. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise öğretmenevlerinde ve teknik lisede sıcak yemek yapmaya başladı. İlk aşamada Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yapılan 11 bin, Terme Öğretmenevi tarafından 15 bin, Çarşamba’daki okullar 15 bin ve Kavak Öğretmenevi tarafından ise 10 bin olmak üzere toplam 51 bin kişilik hazırlanan yemekler sıcak olarak paketlendi. Termoboxlar ile ısısı muhafaza edilerek deprem bölgesinde depremzedelere sıcak bir şekilde ulaştırılacak yemeklerin ilk olarak 11 bin adeti Kahramanmaraş Elbistan’a ulaşarak depremden etkilenen vatandaşlara sıcak olarak dağıtıldı. Ayrıca vatandaşlara yemek öncesi yiyebilecekleri poğaça ve sandviçler ise yine Samsun’da eğitim camiası tarafından hazırlanarak depremzedelere ulaşmak için yola çıktı. Gönderilen kıyafet, gıda ve diğer yardımların yanı sıra Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü her gün sıcak yemek çıkarak depremzedelerin yanında olacak.