Samsun'da ekmek 5 TL oldu

Samsun’da 200 gramı 4 TL’den satılan ekmeğin fiyatı 5 TL’ye yükseltildi.

Deprem bölgesine günde 100 bin ekmek gönderen Samsun’da ekmek fiyat tarifesine zam yapıldı. Artan maliyetler nedeniyle yılbaşında zam kararı alan esnaf, zammın uygulamaya konmasını 14 Şubat’a kadar bekletti. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, fırıncıların uzun zamandır maliyetinin altına ekmek satışı yaptığını belirterek, fiyat güncellemesi yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

İhlas Haber Ajansı’na(İHA) konuşan SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, “Zam kararını yılbaşında almıştık. Ekonomik durumdan dolayı erteledik. Uzun zamandır fırıncılarımız maliyetinin aşağısına ekmek satışı yapıyor. Fırıncı esnafımızın ayakta durabilmesi ve çalışmalarına devam etmesi için bu zamma ihtiyaç vardı. 14 Şubat’tan itibaren Samsun merkezde 200 gram ekmek 5 TL’den satışa sunulacak” dedi.

Samsun’da ekmeğe en son zam 30 Temmuz 2022’de uygulanmış ve 200 gramı 3 TL’den satılan ekmeğin fiyatı 4 TL’ye çıkartılmıştı. Uygulanan yeni tarife ile birlikte ekmeğin kilo fiyatı Samsun’da 20 TL’den 25 TL’ye yükselmiş oldu.

Yeni fiyat tarifesi

Yeni fiyat tarifesi ile birlikte 200 gr baston ekmek 5 TL, ikili somon ekmek (400 gr) 10 TL, ikili tandır ekmek (400 gr) 10 TL, kepek ekmek (200 gr) 5 TL, pıtıl (200 gr) 5 TL, Karadeniz ekmeği (2 kilo) 50 TL, sade pide (200 gr) 5TL, lavaş (150 gr) 5 TL ve kıymalı hamuru (170 gr) 6 TL olarak belirlendi.