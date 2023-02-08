Samsun'da ulaşıma kar engeli: Açılan yollar tekrar kapandı

Samsun’da gece boyunca devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 100 kırsal mahalle yolunun ulaşıma kapandığı, kar temizlere çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün kardan dolayı kapanan 103 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Gece boyunca aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle açılan yollar tekrar ulaşıma kapandı. Sabah saatleri itibarıyla 100’e yakın mahalle yolunun ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi. Büyükşehir ekipleri kapanan yolları tekrar ulaşıma açmak çalışmalarına devam ediyor.

Açılan yollar tekrar kapandı

Kapalı yollar hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi yetkilileri, “Kar yağışının etkili olduğu ilk gün 145 mahallemiz kapalıydı. Dün yapılan çalışmalar ile kapalı yol sayısını 42’ye kadar düşürdük. Gece yağan karın etkisi ile bazı yollar tekrar kapandı. Dün geceden itibaren yağan karla birlikte an itibarıyla 100’ye yakın mahalle yolu ulaşıma kapalı durumda. Kapanan yolları açma çalışmalarımız hızlı bir şekilde aralıksız devam ediyor. 55 ekip yoğun mesai harcıyor” bilgilerini verdiler.