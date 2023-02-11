Samsun'daki AFAD konteynerleri deprem bölgesine sevk ediliyor

Samsun’da hobi bahçesi amacıyla kurulan yaşam konteynerleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) talimatıyla Kahramanmaraş Elbistan’a gönderiliyor.

Samsun’un Terme ilçesinde 2017 yılında AFAD, valilik ve belediye işbirliğiyle oluşturulan hobi bahçesi projesi kapsamında Terme’nin Kozluk Mahallesi’ne yerleştirilen 50 konteynerin, AFAD talimatıyla deprem bölgesi Elbistan’a sevkiyatı başladı. Bakım ve temizlik işlemleri tamamlanan konteynerler vinç yardımıyla çekicilere yüklenerek sevkiyata hazır hale getirildi. Terme Belediyesi tarafından hazırlanan yatak, yastık, yorgan ve temel gıdalar yaşam konteynerlerine yerleştirildi.

Konteyner sevkiyatı devam edecek

Bakımları tamamlanan konteynerlerin hızla deprem bölgesine sevk edildiğini söyleyen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “AFAD protokolüyle hobi bahçesi olmak üzere Terme Belediyesi’ne bırakılmış olan konteynerlerin bakımını yaptık, elektrik tesisatını yeniledik. Konteynerlerin içlerine ise bir ailenin rahatça barınabileceği şekilde yatak, yorgan, battaniye, nevresim, yastık, soba ve gıda malzemesi yerleştirdik. AFAD’ın konteyner talebi üzerine ilk etapta 4 konteyneri Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine sevk ettik. Elimizde bulunan toplam 46 konteynerin 23 tırla beraber ilerleyen günlerde Elbistan’a sevkiyatına devam edeceğiz. Bir kez daha memleketimizin başı sağ olsun. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.