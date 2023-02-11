Samsun'dan 159 sağlıkçı daha deprem bölgesine gitti

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli 159 sağlıkçı daha deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli 283 personel deprem bölgesine göreve gitmişti. Bugün de 159 sağlık çalışanı daha gönüllü olarak deprem bölgelerine doğru yola çıktı.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden konu hakkında yapılan açıklamada, “Zor günde görev bitmez, devredilir, güç tazelenir. Bu düşünceyle bugün de deprem bölgesinde gönüllü olarak görev yapmak isteyen 2. grup 159 sağlık çalışanımızı müdürlüğümüzden yolcu ettik. Yolları açık olsun. Allah ekiplerimizin ve milletimizin yardımcısı olsun. Personellerimizin naklinde bizden desteğini esirgemeyen Samsun Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.