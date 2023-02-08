Samsun'dan 89 sağlık çalışanı deprem bölgesine gönüllü olarak gitti

Samsun’dan 89 sağlık çalışanı, gönüllü olarak görev yapmak üzere deprem bölgesine yolcu edildi. Daha önce giden sağlık personeli ve UMKE personelleri ile beraber bölgede görev yapan sağlık çalışanı sayı 283’e yükseldi.

"Biz milletçe, birlikteyken güçlüyüz"

Sağlık Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Beraberken, tek yürek olduğumuzda her güçlüğün üstesinden geliriz ve gün birlik olma günü. Gün, kendilerine gelen deprem bölgesinde gönüllü olarak görev yapmak için ‘gelir misiniz’ çağrısına dakikalar içinde yanıt verip, sevdiklerini çocuklarını ardında bırakıp, deprem bölgesindeki insanlarımız da bizim yakınlarımız, dostlarımız, çocuklarımız deyip yola düşenlerin günü. Sağlık tesislerimizden çok kısa bir süre zarfında bu çağrıya evet diyerek gelen hekiminden, yardımcı sağlık çalışanına; destek personelinden, teknik personeline, UMKE ekiplerinden tüm acil müdahale ekiplerimize ne kadar teşekkür etsek az. Allah devletimizin, milletimizin ve ekiplerimizin yardımcısı olsun” ifadeleri kullanıldı.