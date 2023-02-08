Samsun'dan afet bölgesine 4 tır battaniye ve gıda yardımı

Samsun’da bir firma tarafından deprem bölgesine 2 tır battaniye ve 2 tır da gıda yardımı gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, 10 ilde hissedilen ve Türkiye’yi derin bir üzüntüye sürükleyen iki büyük deprem sonrası Yeşilyurt Demir Çelik firması, 2 tır battaniye ve 2 tır da gıda olmak üzere 4 adet tır dolusu yardım malzemesini, depremzedelerin bir nebze olsun yaralarını sarmak için afet bölgesine ulaştırdı.

Zor günlerde dayanışmanın önemini bilen ve her zaman Türk milletinin yanında yer alan Yeşilyurt Demir Çelik Yönetim Kurulu, bölgedeki yetkililerle sürekli iletişim halinde kalarak oluşan anlık ihtiyaçları giderebilmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu doğrultuda bugün de Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonu ile 2 bin 500 adet ekmeğin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladı. Firma; ayni yardımlardan bağımsız olarak, bu süreçte devletin yetkili kıldığı yardım kuruluşlarının hesaplarına da nakdi yardım yaptı.

Firmanın kuruluşu olan Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde (AVM) afet bölgesi için yardım toplama alanı oluşturuldu. AVM çalışanları ve ziyaretçilerinin getirdiği yardım paketleri Atakum Kaymakamlığı aracılığı ile afet bölgelerine ulaştırılıyor. Bu oluşturulan yardım toplama alanı 10 Şubat Cuma günü 22.00’ye kadar açık olacak.

Yeşilyurt Demir Çelik Yönetim Kurulu, “Ülkemiz; son yüzyılın en büyük felaketi ve açtığı yaraları yine büyük milletimizin inancı ve azmi ile saracaktır. Bu elzem olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” açıklamasında bulundu.