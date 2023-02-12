Samsun'dan deprem bölgelerine 359 tır yardım

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, deprem bölgelerine yardımların sürdüğünü belirterek, “Son 2 günde Kahramanmaraş ve Elbistan ilçesine 359 tır ile çeşitli gıda ve giyim malzemesinin yanında bin 672 ton odun, 201 ton kömür, 2 bin 943 soba, 3 bin 227 elektrikli ısıtıcı, 51 konteyner, 39 çadır ve 7 seyyar tuvalet ulaştırıldı” dedi.

Kahramanmaraş Elbistan’da koordinatör vali olarak görevlendirilen Samsun Valisi Dağlı yaptığı açıklamada, depremin ilk gününden itibaren kurumların, belediyelerin sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların büyük bir destek sağladığını aktardı. Vali Dağlı, “Asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük depremin ardından tam bir seferberlik ve dayanışma ruhuyla harekete geçerek depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak, sıcak bir ortamda barınmalarını temin etmek ve gıdadan giyime tüm acil ihtiyaçlarını karşılamak için kurumlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruşlarımız ve siz yüreği güzel hemşehrilerimizin destekleriyle Valiliğimiz koordinasyonunda Kahramanmaraş ve Elbistan ilçesine 359 tır ile çeşitli gıda ve giyim malzemesinin yanında son iki günde bin 672 ton odun, 201 ton kömür, 2 bin 943 soba, 3 bin 227 elektrikli ısıtıcı, 51 konteyner, 39 çadır ve 7 seyyar tuvalet ulaştırıldı. Türkiye’nin afet ve acil durumlarda devlet-millet el ele yaralarını nasıl sardığının ve nasıl tek yürek olduğunun en güzel örneklerinden birisini ortaya koyan bu birlik ve beraberliğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerine yer verdi.