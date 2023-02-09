Samsun'dan deprem bölgesine yardım zinciri: Yabancı öğrenciler de destek verdi

Samsunlu vatandaşlar deprem bölgelerine yardım göndermek için adeta birbirleriyle yarıştı. Yabancı öğrencilerin de destek verdiği yardım seferberliği, görenleri duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremlerde acı tablo her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. 10 ili vuran felakette ölü ve yaralı sayısı sürekli artıyor. Samsun’da yaşayan vatandaşlar ilk günden itibaren deprem bölgelerine yardım göndermek için birbirleriyle yarışıyor.

Cumhuriyet Meydanı’nda oluşturulan yardım toplama noktası, vatandaşların akınına uğradı. Samsun’da yaşanan Türk ve yabancılar, depremzedeler için ihtiyaç duyulan su, yorgan, sıfır giysi, bebek bezi ve maması ile tüp, kuru gıda ve hijyen malzemeleri gibi ürünleri meydana getirdi. İlk önce malzemeleri yerinde ayıran görevliler ve gönüllüler tüm ürünleri kolileyerek insan zinciri oluşturarak tırlara yükledi. Samsun’da yaşayan 7’den 70’e herkes yardıma koşarken, Afrikalı öğrenciler, 70 yaş üstü ev hanımları, öğrenciler ve tüm vatandaşlar, ekiplere ve depremzedelere yardımcı olmak için birbirleriyle yarıştı.

Kendi kullandığı 3 çadırı deprem bölgesine gönderdi

İzcilik yaparken kullandığı 3 çadırı deprem bölgesine gönderdiğini ifade eden eczacı kalfası Muhammet Kola, “İzci lideriydim. Evde çadırlarımız vardı. Arabayla meydana getirdim. Tıra yüklemeden önce çadırları açıp, kurduk. Eksiklerini giderip tıra öyle yükledik. Çadırların yanı sıra yağmurluk ve tenteleri de getirdim. Getirdiğimiz çadır sayısı az olsa da elimizden bu geldi. Türk halkının yardımseverliği burada da görünüyor. Yardım lazım olduğu zaman iki elimiz kanda da olsa geliriz. Bu yardımları yaptıktan sonra da Kızılay’a kan bağışında bulunmaya gideceğiz. Devletimizin her türlü yardıma ihtiyacı var” dedi.

“Yorgan, battaniye, bebek bezi ve maması getirdim”

65 yaşındaki ev hanımı Sevilay Gözütok, “Depremzedeler için yorgan, yastık, battaniye, bebek maması, bebek bezi ve çocuk giysileri getirdim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Allah tüm hayırseverlerden razı olsun. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz, kalanlara da geçmiş olsun diyoruz. Sadece kendimiz yardım getirmedik, tüm komşulara da haber verdik. Onlar da meydana gelerek yardımlarını yetkililere ilettik” diye konuştu.

Afrika’dan geldiği Samsun’da depremzedeler için yardımda bulunuyor

Afrika’da küçük bir ada ülkesinden Samsun’a okumaya geldiğini ve depremzedelere gidecek malzemelere yardım etmek için meydana geldiğini ifade eden 20 yaşındaki Delaney Pintu, “Samsun’da öğrenciyim. Deprem sonrası yardım etmek için meydana geldik. İnsanlar buraya yardımlarını getiriyorlar. Bizler de o yardımları ayırıp, tırlara yüklüyoruz. Ailelerimiz de memleketten bizleri arayıp, durumu soruyorlar. Deprem sonrası Türkiye’deki diğer arkadaşlarımızı aradık, onların durumlarını sorduk. Depremden zarar görmeyen tüm arkadaşlarımız, yetkililere yardımcı olmak için çaba gösteriyor” şeklinde konuştu.

Samsunlu vatandaşlar yaptıkları ayni yardımların ardından Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’a giderek, buradan da deprem bölgesinde kullanılmak üzere Kızılay’a kan bağışında bulunuyor.

Öte yandan Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Depremin büyük hasara yol açtığı Malatya’daki Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinden 40 engelli (bedensel, zihinsel, ruhsal) vatandaşımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ilimizdeki özel bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yerleştirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.