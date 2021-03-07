Eski eşini vahşice darp eden şahıs cezaevinde

Olay, Canik Belediyesi önünde dün gece saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Vatandaş kamerasına yansıyan olayda İbrahim Z.(27), yerde baygın yatan eski eşi Emriye M.'yi (25) defalarca tekmelediği görüntülendi. Kadın tekmelenirken yanındaki çocuğunun 'anne' diye ağlama sesleri sokakta yankılandı.
'Beni darp edenlerden şikayetçiyim'
İbrahim Z.'nin verdiği ifadede, "Pazardan eve geldim. Evde alkol aldım. Eski eşim çocuğumu göstermek için eve getirdi. Eski eşim 'bir daha çocuğu göstermeyeceğini' söyledi. Tartıştık ve kavga çıktı. Kavga ve tartışma sokakta devam etti. Olaydan sonra beni darp ettiler. Darp edenlerden şikayetçiyim" dediği ileri sürüldü.