Samsunlu Hemşehriler Piknikte Buluştu

Samsun Çarşamba Hürriyet Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen piknik programı, Silivri’de yaşayan Samsunlu hemşehrileri bir araya getirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliğe AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, AK Parti İBB ve Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı ile teşkilat mensupları da katılım sağladı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Programda vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti heyeti, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi. Katılımcılar gün boyunca hemşehrileriyle sohbet ederek sosyal bağların güçlendirilmesine katkı sundu.

Teşekkür ve Dayanışma Mesajı

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, etkinlikte kardeşlik ve birlik ruhunun pekiştirildiği belirtilerek Dernek Başkanı İbrahim Gül ve yönetimine misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür edildi.

Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı ise organizasyonun toplumsal dayanışmaya katkı sunduğunu ifade ederek, benzer etkinliklerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.