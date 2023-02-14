Samsunlu kadınlardan depremzedelere 500 kilo erişte

Türkiye’yi derinden etkileyen depremler sonrası Samsun Atakumlu kadınlar tarafından hazırlanan 500 kilo erişte, depremzedelere gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afetzede vatandaşlar için büyük bir dayanışma örneği gösterilen Samsun’un Atakum ilçesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Deprem haberi alınır alınmaz adeta yardım seferberliği ilan edilen kentte, Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne (ATAK) üye kadınlar, depremzede vatandaşlara katkıda bulunmak için 500 kg erişte hazırladı. Emekçi kadınların kooperatifin atölyelerinde hazırladığı erişteler, özenle paketlendikten sonra Samsun İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekip tarafından afet bölgesine ulaştırılmak üzere araçlara yüklendi.

“Jandarma pişirip depremzedelere dağıtacak"

Çalışmalara katılan ATAK Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gülay Deveci, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın acısını derinden hissettiklerini belirterek,“ Aynı acıyı biz de burada yaşıyoruz. Günlerdir biz de onlar gibi yemiyoruz içmiyoruz. Depremzede vatandaşlarımıza destek olmak için Atakum Belediyesi ve vatandaşların iş birliği ile afet bölgesine yaklaşık 84 TIR gönderdik. Atakum Kadın Girişimi ve Kooperatifi olarak biz de ‘çorbada tuzumuz olsun’ istedik. Hazırlamış olduğumuz erişteleri paketliyoruz. Jandarmanın tırı aracılığıyla deprem bölgesine ulaştırıyoruz. Samsun İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekip, deprem bölgesinde kurduğu mutfaklarda erişteleri pişirip depremzedelere dağıtacak. Umarım onlara bizlerin de bir nebze olsa katkısı bulunur” dedi.